Kuna etapp toimus Belgias ja see spordiala on seal ja naaberriigis Hollandis eriti populaarne, kogunes kuuendale MM-etapile ligi poolsada külgvankrimeeskonda – osalejate hulk suurenes just kohalike arvelt, kes tervet MM-sarja kaasa ei tee. Vastavalt reglemendile pääseb kahte finaalsõitu aga vaid 30 tiimi, kes sõelutakse välja kvalifikatsiooni- ja lohutussõidus.