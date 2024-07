Kunstiakadeemia tudengid uurivad Vanamõisa mõisahoonet

Vanamõisa oli rüütlimõis, mis kuulus Virumaal Haljala kihelkonda. Iseseisvaks üksuseks sai mõis 1660. aastal, kui see eraldati Karula mõisa maadest. Teadaolevalt oli siin 16. sajandi lõpul Kassisaba (Kattisab) nime kandnud mõis, mis kuulus Karula pärishärrale Otto von Wrangellile. Mõisahoone hävis 17. sajandi alguses, kuid 1660. aasta paiku taastas Karula mõisaproua Tiesenhausen hoone, et seal vanaduspõlve veeta, ja pani sellele nimeks Altenhof (Vanamõisa).

Mõis on olnud mitme perekonna käes. Aastatel 1803–1919 kuulus mõis von Brevernite aadliperekonnale, kelle valduses oli mõisasüda kuni ümberasumiseni 1939. aastal.

EKA tudengite uuringupraktika käigus otsitakse vastust küsimustele, kas mõisahoone on ehitatud 1850. aastatel või varem (ja hiljem ümber ehitatud); milline on olnud mõisa ajalooline ilme ning kui palju on sellest säilinud ja kas mõisa ehitamist saab siduda 19. sajandil Lääne-Virumaal aktiivselt tegutsenud arhitekti Friedrich Ferdinand Modiga.