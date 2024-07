Kolga mõisas esietendub suvelavastus “Öökuninganna”

Piret Jaaksi näidend "Öökuninganna" on pinev lugu nooruses kuulsas ooperiteatris edukalt lauljana töötanud Ellist, kes peab pärast traagilist sündmusteahelat toime tulema eluga Eestis, ning tema ukselävele ilmunud noorest ja ilusast sotsiaaltöötajast Jakobist. Oma müstiline roll on täita mehel keda nimetatakse Meemeheks.

Nimiosatäitja Ülle Lichtfeldti sõnul ei saa just väga tihti mängida nii põnevat karakterit, kellele sekundeerib kaks äärmiselt huvitavat ja omanäolist meespartnerit. Enim köidab teda rolli juures kontrast ja erinevus isiklikult kogetuga, ent loomulikult on siduvaks jooneks inimlik ja naiselik ühisosa. "Minu kui draamanäitleja jaoks on see maailm, milles Elli on elanud, ennast teostanud, täiesti võõras ja seda põnevam on mul enesest Ellit otsida. Naisena saan toetuda puht inimlikele soovidele ja tahtmistele – olla armastatud, imetletud," ütles näitleja.