Wiru Auto tegevjuhi Rainer Lille sõnul on Citroëni lisandumine ettevõtte portfelli põnev areng. "Oleme juba mõnda aega jälginud Citroëni arenguid ja tegemisi turul ning veendunud, et kliendid hindavad Citroëni sõiduautosid ja tarbesõidukeid kvaliteedi ja disaini poolest. Meil on hea meel, et nüüdsest on meil võimalus neid sõidukeid ka oma klientidele pakkuda. Usume, et Citroëni autod võetakse siinsete autohuviliste poolt hästi vastu ja täiustavad meie valikut," rääkis Lille.