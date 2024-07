POOL AASTAT LISATÖÖD Ministeerium ei tuvastanud Grossi ärikeskuse detailplaneeringu menetlemises vigu

Rakvere abilinnapea Kert Karus ütles, et ministeeriumist saadetud dokument kinnitab, et kogu planeeringu menetlemine on tunnistatud õiguspäraseks ja sellele on riigi poolt antud heakskiit. "Nüüd on detailplaneeringu kehtestamissooviga võimalik minna volikogu ette," lausus ta. "Järgmine istung toimub augusti lõpus ja linnavalitsus jõuab vastava eelnõu probleemivabalt ette valmistada."