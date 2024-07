Värske külavanem rääkis, et küla käekäik läheb talle püsielanikuna väga korda ning külavanemana tahab ta tähelepanu pöörata just sellele, et Vainupeal oleks peredel mugav aasta ringi elada. Suurematest projektidest tõi Sigrid Nuutre esile näiteks ühistranspordi tõhusamaks muutmise​, aga ka Vainupea–Eisma kergliiklustee. "Suurte ideede elluviimisel saavad ka väikesed külad ise palju ära teha, näiteks kandikogude kaudu. Tahaksin, et Vainupeal oleks võimalik elada aastaringselt nii, et peres ei peaks olema mitu autot," rääkis külavanem.