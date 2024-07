Murdunud korstnaga saun hakkas suitsu sisse ajama

Sündmuskohale tõtanud päästjad tuvastasid, et saunaahjule oli tuli alla tehtud ja sauna pööningult ajas tõesti suitsu välja. Lähemal uurimisel selgus, et katuse all oli metallkorsten murdunud ja katuse roovitus juba mustaks kõrbenud, kuid põlengut ei olnud veel välja arenenud. Omanikul keelati saunaahju edasi kütta ja lasti tal kohale kutsuda pottsepp.