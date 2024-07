Kadrina maadlejad käisid eksootilisel maal suhteid loomas

"Lisaks ootavad meie maadlejaid ees treeninglaagrid ja võistlused aina enam Kesk-Aasias. Kui vaadata kui keeruline on saada Olümpiale peale maadluses, kus me saime ühe koha (Heiki Nabi), siis Kõrgõzstani maadlejad said olümpiamängudele 10 kohta. Maadlus on rahvussport seal riigis," rääkis Caaro SK treener Marger Pormann.