Vihmastele ilmadele järgneb taas korralik palavus

Reede öösel on muutliku pilvisusega ilm. Saartel ja Ida-Eestis sajab mitmel pool vihma, võib olla äikest, vastu hommikut muutub sadu laialdasemaks. Puhub lõuna- ja kagutuul 2–7, saartel kuni 9, vastu Läänemerd puhanguti 13 m/s. Sooja on 11–16 kaadi. Päeval saartel pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Mandril on ennelõunal pilvine ja vihmahoogudega ilm, on äikeseoht. Pärastlõunal lääne poolt alates muutub taevas selgemaks ja sajuhood kanduvad idapoolsetesse maakondadesse. Tuul pöördub lõunast edelasse ja läände ning tugevneb 5–10, puhanguti 12, rannikul 15, õhtul saartel kuni 17 m/s. Sooja on 16–20 kraadi.