Kuidas minust sai «kogukonna lõhestaja»

Praeguseks on see kaebus lahenduse saanud. Pressinõukogu on teinud ühese otsuse: Virumaa Teataja pole rikkunud head ajakirjandustava.



Ma ei hakka pikemalt kommenteerima kaebuse esitamist – see oli esitatud just konkreetselt minu, mitte väljaande vastu, mis iseenesest on jabur. Ajakirjanik on suures süsteemis vaid mutter, kes kirjutab neil teemadel, mis talle päevatööks ette antakse. Kõik tõsisemad teemad arutatakse juhtkonna tasandil mitmekesi läbi. Kui aga kellelegi ei meeldi minu artiklites esinenud allikate ütlused, siis sõnumitooja peksmise peale laiutan küll lihtsalt käsi.



Ma ei hakka kommenteerima ka väidet ründamise kohta – siinses kontekstis kõlab see ju lausa kriminaalse tegevusena. Pressinõukogu on rünnakute lahendamiseks liiga lahja organisatsioon, pidanuks juba kohe õiguskaitseorganite poole pöörduma.



Ma ei hakka kommenteerima ka kaebuses sisalduvat lausvalet, mida ma siinsetele lugejatele tsiteerimagi ei hakka – kaebaja võiks ikka üle kontrollida, kus, millal ja millise väljaande peatoimetajana olen ma töötanud.



Kaebuse põhisisu oli aga, et Virumaa Teataja, mõeldud on eelkõige Ojaperve, pole kaebaja hinnangul Grossi ärikeskuse teemat käsitledes andnud sõna vastaspoolele. Tegelikult on – oleme avaldanud nii oponentide arvamusartikleid kui ka kirjutanud uudislugusid, kus peategelasteks on oponendid – tõsi küll, kõik artiklid pole minu kirjutatud, osa kirjutiste autor on kolleeg Andres Tohver.