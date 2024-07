Kas taksojuhid ja koristajad teevad varastega koostööd? Vali hoolega, mida räägid!

Turvaeksperdi sõnutsi jagunevad vargad peamiselt kaheks: professionaalsed ja juhuvargad. Esimesed planeerivad kuritegu pikemalt ette ja lähevad nii-öelda kindla peale. Üldiselt nad aimavad, mida elamust saab, eelistades väiksemaid ja hinnalisemaid asju, mida on lihtne põue pista, näiteks sularaha ja ehteid. Juhuvaraste eesmärk on midagi võimalikult lihtsalt varastada, nad ei plaani pikalt ette. Nendeks võivad olla ka peolt leitud uued tuttavad, keda enda poole istumistele kutsutakse. Kui koduomanik on magama jäänud, hakkavad uued tuttavad tema kodus omapäi tegutsema ja ärgates võib ta avastada, et midagi on kaasa viidud.