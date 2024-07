Ekspert selgitab: mis eristab päikesepõletust allergiast

«Haigus nimega fotodermatiit, üldtuntud kui päikeseallergia, on ülitundlikkus valguse suhtes,» sõnas Nelis. See tähendab seda, et inimese immuunsüsteem reageerib päikesekiirte toimele. Päikesekiired ise allergeenid ei ole, allergiasümptomite avaldumist põhjustavad hoopis ained, mida keha ultraviolettkiirguse mõjul sünteesib.

Päikesest põhjustatud nahareaktsioone võivad soodustada ka mõned ravimid. «Nendeks võivad olla akne-, psoriaasi- ja kõrgvererõhuvastased ravimid, samuti antibiootikumid, rasestumisvastased tabletid või muu,» ütles Nelis. Proviisor soovitas ravimite infolehti hoolikalt lugeda või vajadusel konsulteerida apteekri või arstiga, et välja selgitada ravimite ja päikese koostoime. «Alati ei pruugigi tegemist olla päikeseallergiaga, vaid lööve võib tekkida ka päikese ja peale määritavate kosmeetikatoodete, higi, parfüümide või teatud rõivamaterjalide koosmõjul. Allergia ei pruugi välja lüüa samal päeval, vaid koguni mitu päeva hiljem. Muu hulgas võivad allergeenina toimida vahendid, millega on riideid pestud,» tõi Nelis esile.

«Päikeseallergia peamisteks sümptomiteks on naha punetus, turse, väga sügelev ja põletav lööve ning villid,» selgitas Nelis. Väikesed vesivillid on sagedased tekkima, kuid ägedama lööbe puhul võivad esineda ka suuremad laigud ja nahast kõrgemad paapulid. Mõnedel juhtudel ka kublad ehk nõgeslööbe reaktsioon. Põletikulised ja sügelevad alad nahal ilmnevad tihtipeale väliste lisategurite, nagu ravimite või toiduainete tõttu. Allergilised punnikesed ja nahapunetus esinevad proviisori sõnul reeglina paikades, mis saavad päikest kõige enam. Nendeks on nägu, kael, dekolteepiirkond, labakäed ja sääred, lastel ka kõrvad. Raskema allergia puhul levib reaktsioon edasi piirkondadesse, mis on enamasti riietega kaetud.