Ajalugu tehtud Kaks Lääne-Virumaa sookurge said GPS-saatja jala külge

Möödasõitvatele autojuhtidele võis meeste tegevus tunduda äärmiselt kahtlane ja on ime, et keegi ei otsustanud politseid kutsuda. Need kaks meest olid Eesti maaülikooli vanemlektor ja ornitoloog Ivar Ojaste ning hobiornitoloog Sven Hõbemägi ja hallide kogude näol oli tegemist kahe tänavuaastase sookurega – noorlindudega. Eesmärk oli linnud kätte saada ja teha ajalugu, sest kunagi varem ei ole Lääne-Virumaal sookurgedele GPS-saatjaid paigaldatud.