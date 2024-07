Kadrina keskkooli direktor Krõõt Nõmmela-Mehide astub tagasi

"Need kaks aastat on olnud täis väljakutseid ja muutusi, kuid ka palju väärtuslikke kogemusi ja õppetunde," kirjutab ta sotsiaalmeedias. "Selle aja jooksul oleme puutunud kokku mitmete keeruliste olukordadega, mis on tekitanud pingeid ja erimeelsusi. Paraku on need olud viinud mind otsusele, et minu edasine teekond peab kulgema teises suunas. Otsus lahkuda ei tulnud kergelt, kuid usun, et see on kooli jaoks parim."