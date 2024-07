Kultuuriminister Baltoscandali avamisel: "Sisu loeb, sisul on mõju."

Minister sõnas, et Baltoscandalil, mis on Rakveres toimunud juba soliidsed 30 aastat, mõju Lääne-Virumaa ja Eesti ning ka kogu Euroopa teatripildile on raske üle hinnata. "Teatrifestivale korraldatakse selleks, et neil oleks mõju ja et toimuks risttolmlemine rahvusvahelise ja kohaliku vahel ja selle läbi areneksid mõlemad," rõhutas ta.