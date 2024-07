Reedel algab muusikafestival "Klassika on Moes"

Moe külastuskeskuse inspireeriv keskkond ning mõisahoones asuv suurepärase akustikaga Kurbergi saal on muusikafestivaliks justkui loodud. "Sealne keskkond on kui omaette väike küla, mis pakub avastamisrõõmu pea kõigile meeltele, ja seda soojas õhkkonnas," sõnas tänavuse festivali üks esineja pianist Johan Randvere. Koos klarnetist Toomas Vaviloviga on pianist ette valmistanud kogu perele mõeldud kontserdi, kuhu on oodatud pere väiksemad ja suuremad. "Kontserdil vaatame, kas kiiremini jooksevad pianisti ehk minu või klarnetist Toomase sõrmed, saame tuttavaks klarnetiga ning kuulame ilusat muusikat."