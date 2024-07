Vallavanem Riho Tell lausus, et valla haridusreformi üks olulistest etappidest on jõudnud edukalt lõpule. "Valla kolme kooli juhi leidmiseks välja kuulutatud konkursid olid igati edukad," ütles ta. "Mitmete tugevate kandidaatide seast valis konkursikomisjon välja kõrgelt motiveeritud, haridusvaldkonda tundvad ja oma selget visiooni omavad inimesed. Tugevatel haridusjuhtidel saab olema võtmeroll kvaliteetse haridusvõrgu ülesehitamisel Tapa vallas."