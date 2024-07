Peipsist toodi välja pea pool tuhat hüljatud võrku

Keskkonnaameti järelevalve arendusbüroo peainspektor Ivo Kask selgitas, et järves omatahtsi triivivad võrgud kujutavad endast ohtu nii keskkonnale kui ka paadisõitjatele. "Sünteetilistest materjalidest nakkevõrgud lagunevad väga aeglaselt ning püüavad järves vabalt triivides veel pikalt nii kalu, veeloomi kui linde, kes sinna surmavasse lõksu kinni jäävad. Tähistamata võrgud ohustavad ka paadiga järvel liiklejaid, sest kui mootorilabad ootamatult tihkesse võrgumassi takerduvad, on õnnetus lihtne tulema," selgitas Kask.

"Iga selline hüljatud võrk on liiast, aga hea meel on selle üle, et viimasel kahel aastal on tragimistalgute saak veidi vähenema hakanud. Võrreldes kolme aasta taguse ajaga tuli tänavu välja vinnata pea poole vähem võrke. Väga loodame, et see trend jätkub," ütles Kask.