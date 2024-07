ARVAMUS Kadrina koolitüli: kes tegelikult tõmbab niite?

Kas ei teki ka küsimust, et lool on kaks poolt? Vastutus konflikti lahendamisel on mõlemal poolel, võrdselt. Kui te ei leia küsimusele number neli vastust, siis see on sellepärast, et te ei taha seda leida või seda ei taheta anda. Faktide eiramine ei kaota neid ära, see muudab teid kergesti mõjutatavaks ja paraku ka manipuleeritavaks – te muutute massiks, mida ongi vaja eduka inforünnaku läbiviimiseks.

Kas te loete direktori lahkumist võiduks? Kas nüüd saabus töörahu? Kas õpetajate heaolu on ainult direktori vastutus? Pange hoolikalt tähele, millal muundus esialge pöördumine, kus sooviti vastuseid, tagandamise nõudeks.

Kui see oli teile võit, ja te elate selles usus tõsimeeli, siis olen väga pettunud, sest pretsedent on loodud ja on õpitud tee võidule. Pole vaja muud kui väita, et tunnen end halvasti ja süüdi on selles ainuisikuliselt koolijuht, ja mis muud kui igasuguseid kutseeetika aluseid eirates minna subjektiivse tunnetusega, olles loobunud igasugusest vastutusest, meediasse ja kaasata sellesse kogukond. Ennustan, selline muster kordub sellisel juhul uuesti ja uuesti ning uuel direktoril ei saa olla mitte mingit võimalust õnnestuda.