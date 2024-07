36-st kontrollitud asutusest vastas tuleohutuse nõuetele vaid viis

Ida-Virumaal olid puudused valdavalt seotud väljumis- ja evakuatsiooniteede ning nende valgustusega ning esmaste tulekustutusvahenditega. Evakuatsioonivalgustuse peamiseks probleemiks oli asjaolu, et see oli osaliselt puudu, tähised olid valed või ei töötanud valgustus püsirežiimil. Osades asutustes olid evakuatsiooni- ja varuväljapääsuteed takistatud, evakuatsiooniuksed võtmeta mitteavatavad, väljapääs oli varjatud või neid ei olnud piisavalt.

Ida-Virumaal olid tulekustutid enamasti kontrollimata, need ei olnud nähtaval kohal või olid üldse puudu. Tuleohutusjärelevalve peainspektor Artjom Ivanov tuletab meelde, et tulekustutite kontrollimine ja hooldamine on erinevad toimingud. “Hooldust tuleb teha üldiselt iga kümne aasta ja kontrolli kahe aasta järel selleks õigusi omava asutuse poolt. Tihtipeale jälgitakse üksnes hoolduse kleebist ja kontroll jääb õigeaegselt teostamata,“ märkis Ivanov.