Kadrinas avatakse kultuuritänava esimene mälustend

Kultuuritänava valmimise taga on Lehtmetsa sõnul suur meeskond. Suurim panustaja sisendi andmisel on olnud Tiiu Uusküla ja Neeruti Selts. Disaini teostab Martin Eelma ja disainiagentuur Tuumik, loovkirjutajaks Rait Millistver ja Happy Writer, stendide tehniline disainer ning tootja on Kalle-Priit Pruuden ja HN Steel OÜ. Kultuuritänava kodulehte ehitab Ingmar Trummer ja disainiagentuur Laama ning postide paigaldamisel aitab Kadrina oma Oto Ehitus, Tarmo Eessaare juhtimisel - paigaldamine toimub valla ehitusspetsialisti Aivar Aruja valvas pilgu all. Lisaks on veel nõu ja jõuga abiks terve armee kogukonna inimesi.

Kadrina kultuuritänav asub Viru tänava ääres ning sinna on plaanis paigutada kuni 15 tähist, mis tutvustavad läbi oluliste isikute ja hoonete Kadrina ajalugu. Lehtmets rääkis, et isikud, kellele mälustendid on pühendatud, on valitud selle järgi, et nad räägiksid olulise Kadrina kogukondliku kultuuriloo ära nii, et see kõnetaks oma inimest ja külalist samaväärselt. “Siin määras loo ära ka teekond – Viru tänav – ise, aga väga olulist rolli on mänginud ka nii oma inimeste soovitused kui kõrvaltvaatajate ettepanekud," lausus ta.