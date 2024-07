Raudteelased korraldavad Tapal uue hoone avatud uste päeva

Kauba tänav 8 kinnistul asuv hoone avatakse pidulikult 12. juulil, kuhu on oodatud kõik külalised majaga tutvuma. "Tegu on väga multifunktsionaalse hoonega, kuhu koonduvad erinevad teenistused alates liiklusjuhtimisest ja teeametist kuni päästerongini välja," rääkis Eesti Raudtee kommunikatsioonispetsialist Elisa Maria Kupper. "Hoone ehitamisel on olnud märksõnadeks keskkonnasõbralikkus ja kestlikkus."