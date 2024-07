Kolumn: illusioonide maailm

Tark inimene oskab aju kasutada, tunneb selle keerdkäike ega tekita endale probleeme juurde. Tark teab, et see ei tähenda vajadust muuta midagi enda peas või näiteks iseennast. Eelkõige teevad rumalaks robotlikkus, kiindumus, soovimine ja nõudmine. Samuti vale tempo ja rütm. Tark inimene teab, et tasub vaadata rahulikult, uurida ennast ja maailma.

On rumalus, kui iseenda mõtlemine tekitab probleeme ja kannatusi. Kui mõtlemine kütab kujutlust, kujutlus kütab emotsioone ja emotsioonid toovad uusi mõtteid. Kõik see viib intensiivsesse maailma, millel on reaalsusega vähe pistmist. Tähtsuse ja hinnangute andmisel tekivad vead. Emotsioon pole mõistuslik hinnang. Inimene on oma aju vang ja omamoodi naudib seal toimuvat etendust.