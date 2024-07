Nädala kaja: kesksuvine «paigalseis»

Mida põnevat siis ka toimunud on? Esiteks on viimasel ajal kahtlaselt palju tulnud alajaamades ette elektrikatkestusi. Kõlavad paugud, näha on suitsu ja nii edasi. Kuigi Elektrilevi ei tuvastanud neis juhtumites midagi pahatahtlikku, teeb veidi murelikuks, kui kaks päeva kuumemat ilma ajavad süsteemid nii kiirelt katki. Tekib küsimus, kui turvaline meie energiavarustus siis ikkagi on.



Rõõmu teeb meie spordielu. ViKe kergejõustiklased tõid Eesti meistrivõistlustelt hulga medaleid, kahju ainult, et olümpiamängude normatiivid jäid täitmata ning sel korral ühelegi virumaalasele kaasa elada ei saa. Ehk siis nelja aasta pärast, sest talente meil jagub. Pane sama marudalt edasi, Tristan Konso!



Rakveres tehakse taas ajalugu, sest Vallimäele on kokku toodud 1600 tonni mõnusalt sõmerat Vainupea liiva ja selgitatakse parimad rannavolle maailmakarikasarjas. Kahju, et esimesed päevad on ilmataat vingerpussi mänginud, aga loodetavasti homsete finaalmängude ajal on parajalt suvine ilm ning tribüünid rahvast täis. Siinkohal kiitus volleliidu peasekretärile Ivar Lillebergile ja kõigile tema abilistele, kes sellise suurürituse meile koju kätte toovad. Loodame, et see ei jää viimaseks.



Vihmane ilm äratab looduse ellu ja juba saab metsas seeni-marju korjata. See viib kohe ka olukorrani, et inimesi kipub kaotsi minema. Põhiline metsaandide hooaeg on veel ees ja suurem tormijooks neile alles algab. Kui metsa lähed, anna oma pereliikmetele sellest teada, võta kaasa täis akuga telefon, riietu vastavalt ilmale ning haara kaasa süüa-juua. Riided olgu erksavärvilised, sest isegi kui juhtud suunataju kaotama, näevad abistajad sind palju paremini, kui kannad eredaid toone, mitte kamuflaažvärvuses metsarõivaid.



Ahjaa, kuue kuu pärast on taas detsember!