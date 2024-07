Virumaa lapsed viisid Šveitsi võidule jalgpalli-EM-i kaheksandikfinaalis

Oskari pere avastas loosimängu Lidli kassas olles, kus osalemiseks piisas vaid ühest nupuvajutusest. «Eks võidulootus oli ikka, kuid jutuks tuli see vaid korra, kui arvasime, et loos on läbi ja võitu ei tulnud. Kõne tuli aga paar päeva pärast seda,» rääkis Oskari vanem õde Rica. Kui perekond sai uudise, et nende pesamuna pääseb kaheksandikfinaali maskotipoisiks, tundus see uskumatu. Peatselt jagati rõõmusõnumit tuttavatele ja sugulastele, et kõik saaksid end õigel ajal teleri ette seada.