Nädala lind: Soo-roolind

Soo-roolinnu äratundmiseks on vaja kuulda tema laulu ja see on selline, mis teinud linnu kuulsaks üle maailma. Tema laul on ainulaadne. Mitte et see nii hullult kaunis oleks nagu kreeka mütoloogiast tuntud sireenide laul, mille peale meremehed aru kaotasid ja laulu suunas pimesi hukatusse sõitsid. Ei, seda pole isegi linnulaulude seas kauneimaks peetud.