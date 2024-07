Ühesugune mõtteviis, mis ühendab: äsja albumi üllitanud RLV Massive kui kultuuriline nähtus

Ka nimi RLV on pärit tollest «Remi ja J.O.C. generatsioonist». Järgnes juba tutvus More’i ja Vorr Poksjorriga, kes samuti räpiga tegelesid. «More’iga tegime 1998 või 1999 esimese laivi isegi koos – Mõmmi baaris, see on tänane Ararat,» ütleb Stupid F naerdes. Sõprusele eelmainitud meestega sai heaks baasiks muusikahuvi. «Mäletan, et Vorr tuli külla, uurisime mu kassetikogu. Ta oli suur poksifänn ja oli sattunud muu hulgas kuulama mõnd Wu Tangi lugu. Tal olid hästi laiad püksid, ma mäletan. (Näitlikustamiseks, kui laiad, viib mees käed kummagi sääre juurest ligi 20 sentimeetri jagu eemale. Punt naerab homeeriliselt ja noogutab.) Siis kutsuti neid kartulikotipüksteks,» jutustab Stupid F.