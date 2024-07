Riigipea tunnustas mitut Lääne-Virumaa tublimat õpilast

Lääne-Virumaalt leidus üks eriti tubli lõpetaja. Haljala noormees Jan-Erik Tamm lõpetas Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuseõppe cum laude. Ta õppis avaliku halduse ja riigiteaduste erialal. Jan-Erik plaanib samas koolis haarata endale magistrikraad, kuid sisseastumisvestlused on alles ees. "Cum laudega lõpetamine on ikka eriline tunne, aga samal ajal ka veidi tühi, sest lõppude lõpuks on see ainult sõnapaar diplomil. Ise sisimas tead, et oled kõvasti pingutanud ja üks märk on sellest maas," tunnistas noormees. Üritus oli tema meelest meeldiv ning fotograafid jätsid vastuvõtust mitmeid ilusaid mälestusi.