Galerii Käsmu 500. aastapäeva pidustused avati kogukondliku vaimu ja ühislauluga

Käsmu külavanem Eduard Vainu tervitas külalisi ja kohalesaabunuid. Ta rääkis, et käsmukad on püüdnud alati ise hakkama saada nii heas kui halvas, seda isegi ajal, mil meri oli okastraadi taga ning merele pääses vaid range järelevalve all. "Õnneks meie siin ei pea vaatama kunagi merd läbi okastraataia," lausus külavanem.