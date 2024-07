Galerii Käsmu 500. sünnipäeva pidustused avati kogukondliku vaimu ja ühislaulmisega

Kuigi sünnipäevalisi kostitasid ajutised vihmasabinad, paistis laupäeva keskpäeva paiku Käsmu külas kena päike. Mitmepäevane sünnipäevafestival sai alguse just Käsmu küla alguses Neeme tee parkimisplatsil, kus avati suveinstallatsioon “Ühe suve rooliratas”, mis sümboliseerib Käsmut kui kaptenite küla.

Käsmu külavanem Eduard Vainu tervitas kõiki külalisi ja kohalesaabunuid. Ta rääkis, et käsmukad on püüdnud alati ise hakkama saada, nii heas kui halvas, isegi ajal, kui meri oli okastraadiga piiratud ning merele pääses vaid range järelevalve all. "Õnneks meie siin ei pea vaatama kunagi merd läbi okastraataia," kõneles külavanem.