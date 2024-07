Oled puhkamas? Loe, mida toob lähipäevade ilm

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Eesti idaservas kohati hoovihma. Paiguti on udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, enne keskööd rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati on võimalik hoovihm. Puhub valdavalt lõunakaare, pärastlõunal läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 17-23 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mõnel pool on võimalik hoovihm. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 m/s. Sooja on 17-23 kraadi.



Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 2-8, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 7-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-8, õhtul muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 19-25 kraadi.