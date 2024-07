Võõrast päritolu röövlid vallutavad aiamaid

Hispaania teetigu (Arion vulgaris), tihti võrreldud ka Lusitaania teeteoga (Arion lusitanicus), on pärit Portugalist. Võõrliik esineb eri toonides ja värvides: tumepruun, punakas, kollakas, beež ja oranž. Siiski on võimalik eristada võõrat isendit teistest nälkjatest tema kollase lima kaudu, mis katab tema keha.Teistel nälkjatel on see aga värvitu. Tema leviku laialdaseks põhjuseks on inimeste kaasabi. Keskkonnaameti sõnul kiirenes levik intensiivsema taimekauplemise- ja vahetamise tõttu. Levikule aitab kaasa ka niiske ning soe kevad ja suvi. "Nälkjate arvukus sõltub sellest, kui edukalt nad talve üle elavad. Kui talv on pehme või jääb paksu lumekihi all maapind külmumata, on järgmisel hooajal teetigude levik ja arvukus tõenäoliselt ka laialdasem," lisas Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo peaspetsialist Maria Rätsep. Liik levib munadena koos taimede ja mullaga. Võõrnälkjad on taimetoitlased, seega mekivad nad meelsasti ilutaimi ning mahlakaid köögivilju. Näiteks kuuluvad nende toidulaua hulka seened, kurgid, kõrvitsalised ja lehtsalat. Juhtub ette olukordi, kus ohvriks satuvad ka surnud liigikaaslased. Elupaikadeks eelistavad nad niiskeid ning varjulisi kohti. Eelkõige armastavad nad pesitseda aia- ning põllumaadel. Neid leidub ka lopsakates metsades või veekogude läheduses. Hispaania teetigu ei ole aga ainus Eestis leiduv võõrliik, esineb ka Türgist rännanud mustpeanälkjat (Krynickillus melanocephalus).