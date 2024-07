Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rääkis, et tasulise parkimise teema on volikogus mõttena läbi käinud, kuid hetkel vald seda ei kaalu.

"Saan Haljala valla otsusest aru, sest neile käiakse kokku üle Eesti," ütles Vallbaum ja lisas, et Kunda ranna külastatavus on sel suvel püsinud stabiilne ja pole olnud näha, et Võsu asemel massiliselt mujale päevitama-suplema minnakse.