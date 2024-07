Mere- ja perepäeva raames tähistas oma 110. sünnipäeva ka Kunda päästekomando ning Aasukalda priitahtlike päästjate telgis said lapsed joonistada Kunda päästekomandole sünnipäevakaarte. Vabatahtlik päästja Marge Zaidullin rääkis, et ennast rahvale näitamas käia on päästjatele väga oluline. Väikeses piirkonnas on tema sõnul tähtis, et kohalikel elanikel oleks päästjate vastu usaldus ja nad tunneksid inimesi nägupidi.