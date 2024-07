Kadrina piloot tegi Rally Estonial puhta töö

Otsustav katse erines Vaheri sõnul esimesel ja teisel läbimisel kui öö ja päev. «Ma arvan, et esimene läbimine oli punktikatsel pooleldi okei, aga teine oli ikkagi mudane, jäljes oli väga palju vett. Õnneks saime tagantpoolt startida, teistega võrdsetes oludes,» ütles Vaher, kes esialgu pidanuks punktikatsel olema võistlejaterivis esimene, et kõikide klasside liidrid pääseksid teleülekandesse. Tema õnneks läks tormi tõttu ajakava paigast ning nii sai ta startida samalt positsioonilt, kus ka eelmistel katsetel.

Erinevalt ERC3-klassis sõitnud Romet Jürgensonist oli Vaheril ERC4-s juba enne viimast päeva konkurentide ees võrdlemisi turvaline edu, tervelt 37,3 sekundit. See võimaldas tal pühapäeva võtta natuke pingevabamalt. «Eks siht oli silme ees, et lõppu jõuda. Teadsime, et rehvilõhkumise oht on päris suur. Eks mingitel katsetel proovisime ikka vahet juurde teha või hoida, aga muidu sellist surumist ei olnud täna.»