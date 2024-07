Spordis ei loe alati kvaliteet

Tänavusel Rally Estonial juhtus just nii. Teatavasti oli tegemist ERC-, mitte WRC-etapiga, ehk madalama liiga võistlusega, kui nii võib öelda. Autod ei olnud nii kiired ja piloodid nii kuulsad kui WRC-s, aga ometigi kukkus välja kõigi aegade kõige põnevam Rally Estonia. Võitja selgus viimase kiiruskatse viimastes kurvides, esikümnekohad käisid kahe päeva jooksul käest kätte kui tulised kartulid. Just rohkearvulised ja võrdvõimelised sõitjad olid need, kes võistluse põnevaks tegid, ja elamust ei vähendanud kõige vähematki teadmine, et WRC-auto suudaks Raanitsaid ja Kambjaid läbida pool minutit kiiremini.