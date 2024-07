«Shrink» ehk Vaade vaakumpakendist

Nägin Baltoscandali Instagramist ja Facebookist postitust, et otsiti vabatahtlikke Lawrence Malstafi installatsiooni «Shrink». Vaatasin täpsustavat videot ja esimene reaktsioon oli, et vau, see on hullumeelne. Siis lugesin kuulutust ja jälgisin videot uuesti ja mõtlesin hoopis, et vau, SEE on HUlLuMeElNe. See tundus – ja pea selgus, et ongi – one change in a lifetime. Tundsin, et niiväga tahaks end proovile panna. Kuidagi värskeks saada, anda kehale uus mõte ja mängida endaga rohkem. Seega kandideerisin ja osutusin valituks. Nüüd oli asi päris.