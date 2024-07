Läsna teatri komöödiat saab näha Loobu aidas

Näidendi "Vanaisa sanatooriumis" lavastaja Ene Piholi sõnul kõnetab see hästi inimlik, naljakas ja südamlik lugu tavalistest inimestest ka tänapäeva vaatajat. Ta mainis, et retronäidendi esietendus oli väga hästi vastu võetud ning mõnel vaatajal olnud lausa pisarad silmis.

Lavastaja lausus, et trupp püüab ehedalt edasi anda ajastut, sest see on näidendi omaette väärtus. "Ka kunstnik Piret Mildeberg on kujunduses väga ajastutruu," lisas ta.