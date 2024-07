Kunda lähedal rõngastatud kadakakana kohati Belgias

Hõbemägi tõdes, et jälle on temani jõudnud info ühest põnevast taasleiust. "Nimelt sain just teate, et minu poolt Kunda lähedal Ojakülas pesapojana rõngastatud musträstas sai nii suure tuule alla, et lendas linnulennult 2000 kilomeetri kaugusele Belgiasse Ekselisse, kus ta 13. jaanuaril 2024 püüti ja vabastati," rääkis hobiornitoloog.

"Minu praktikas on see musträstaste distantsi poolelt küll rekordiline. Üks rõngastatud kuldnokk on veel olnud, kes leiti Inglismaalt Cornwallist, aga tema oli kahjuks vastu akent lennanud ja hukkunud. Belgias püütud rästas lasti peale mõõtmisi loodusesse tagasi," rääkis Hõbemägi. Lindude kohta tagasisidet tuleb hobiornitoloogile pidevalt, kuna ta on liitunud rahvusvahelise organisatsiooniga, mille kaudu infot vahetatakse. "See näitab veel kord, miks on oluline linde rõngastada. Saadav info nende elu kohta on väga väärtuslik."