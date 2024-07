Tudengid avastasid Vanamõisa mõisa varjatud saladusi

"Millal on see hoone ehitatud?" alustas küsimusega ringkäigu EKA külalisteadur Hannes Vinnal. Mõisahoone teabetahvlitelt on võimalik lugeda, et mõisa ehitusaastad on 1856–1859. Need aastad on selgunud pargiplaani dokumentidest. Ent on kahtlusi, et mõis valmis varem, kuigi mõisahoone välisilme peegeldab hilisemat perioodi. Siiski on mõisahoone vastavuses Saksamaalt Eestisse 1870. aasta paiku tulnud ja Rakveres tegutsenud arhitekti Friedrich Ferdinand Modi käekirjaga. See lükkab oletuse, et mõis võib olla ehitatud varem ümber. "Tõenäoline on see, et hoone läbis mitmeid ehitusetappe," ütles Vinnal.