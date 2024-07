Galerii Purjelaevad Käsmus: uudis presidendi külaskäigust oli poolakatele üllatuseks

Käsmu lahel on juba paar päeva ankrus seisnud korraliku laevastiku jagu tuule jõul liikuvaid aluseid. 23 eri mõõdus purjekat on siin ürituse The Tall Ships Races 2024 (TSR) raames ning teisipäeval said nende majesteetlike laevade hõngu nautida kõik soovijad, keda oli julgelt poole tuhande ringis.