Rakverre tuleb "Lahenduste ministeerium"

Lavastaja Taavi Tõnissoni sõnul on "Lahenduste ministeerium" püüd parema ja turvalisema maailma poole, milles lähtutakse põhimõttest, et kellelgi pole õigust teisi isikliku hüve saavutamise nimel alla suruda. Lavastaja arvates kuluks praegusel turbulentsel ajal hädasti ära selline lahenduste ministeerium, kus püütakse isiklikku kasu tagaplaanile jättes päriselt teise heaks midagi ära teha. "Suured muutused saavad alguse väikestest tegudest. Ja on meie endi valida, millises suunas me maailm liigub. Kas pimeduse või valguse poole," rääkis Taavi Tõnisson.