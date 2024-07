Kadrinas esitleti riigivanem Otto Strandmani elulooraamatut

Rahvusarhiivi teadusdirektor Tõnu-Andrus Tannberg ütles Kadrinas toimunud raamatuesitlusel, et täna elatakse keerulises ja paraku sõjakas maailmas. "Ei lähe päeva mööda, kui päevakorral pole julgeolekuküsimused ja kuidas meie valmisolekut arendada. Sõjaline mõõde on tähtsal kohal, aga ära ei tohiks unustada ka vaimset valmisolekut. Ma väidan, et oma ajaloo auklik tundmine on samuti julgeolekurisk ja riigi arengukäike tuleks uurida ning väärtustada."