Suur suvi on käes, ning nagu aias paistab ja looduses liikudes silma hakkab, on õitseaeg asendunud küpsemise ja valmimisega. Näppu hakkavad esimesed punased sõstrad, mahlaseks ja päikesest punni on end ajanud vaarikad ning mustad sõstradki on peagi korjamisvalmid. Sotsiaalmeediast paistab juba esimeste kiirete kukeseenesaak. Mida aga meie kandi metsades leidub?