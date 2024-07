Kadrinas avati puhkpillimängu saatel kultuuritänava esimene mälustend

Kadrina rahvamaja juhataja Ahto-Lembit Lehtmets ütles, et käimas on mitmed erinevad ettevõtmised, kuid põhitöö kõrvalt on valmis saamas kultuuritänava projekt, mille käigus püstitatakse 15 mälustendi. Pea pooleteise kilomeetri pikkusel Kadrina kultuurikilomeetril peetakse meeles Kadrinaga seotud tähelepanuväärseid inimesi. Tänav algab Kadrina kiriku juurest Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ristinud kirikuõpetaja Arnold Knüpfferi mälustendiga ja lõpeb raudteejaama juures Friedrich Alexis Kreutzwaldiga, kes oli esimene Kadrina jaamaülem.