Taeva ja maa värviküllane suudlus

Leekpea on toonud Rakvere Galeriisse oma uusima loomingu: maalid, kus võib näha maa ja taeva dialoogi. "Minule on alati meeldinud looduse kujutamine kas siis abstraktsel või vähem abstraktsel moel. Siin on suured loodusmaalid. Mõnes on kujundid rohkem, mõnes vähem äratuntavad," nimetas kunstnik. "Kord mängib lõuendil suuremat rolli taevas, kus päikesevärelus toob esile õhu värvivariatsioonid, või kui domineerib maa, siis maastiku värvid moodustavad toredaid rütme."

Leekpea rääkis, et üldiselt pole ta töödes kujutanud konkreetseid kohti, vaid mingit mälestust, mis on loodusest pildina meelde jäänud. "Olgu see näiteks udu, mis tekib suvel põldude peale. Või hommikune päikesetõus, mis on tänu veepeegeldusele nii kirgas, et teeb silmadele lausa haiget. Ühes töös on päikese lahkumine ehk kui päike jätab meid maha. Selline vaade avanes hilisel lennureisil, kui päike püsis hästi kaua silmapiiri kohal, moodustades tugeva valgusjoone," jutustas ta.