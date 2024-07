Taluliit kutsub kandideerima parima talu tiitlile

Parima talu konkurss toob esile peretalud, noortalunikud ja alternatiivtalud, tutvustades nende panust ja tähtsust Eesti põllumajanduses. Kandidaate saab konkursile esitada 4. augustini.

Taluliidu tegevjuht Kerli Ats ütles, et põllumajandusettevõtete kiire kontsentreerumine ohustab traditsioonilist põllumajanduse mudelit ning seeläbi ka meie maapiirkondade tulevikku. Seetõttu on tähtis toetada peretalusid, et säilitada meie põllumajanduse mitmekesisus ja elujõulisus. "Peretaludel on oluline roll toidutootmises ja maapiirkondade arengus, tagades nii toidujulgeoleku kui ka piirkondade elujõulisuse," tõdes Ats.

Ka maaelu edendamise sihtasutuse juhatuse liige Meelis Annus märkis, et tegusate pereettevõtete ja väikeettevõtjate abil saame näidata, et maapiirkonnas toimetades on võimalik luua mitmesuguseid edulugusid. "Nende lugude taga olevaid peresid on oluline esile tõsta ja tunnustada, ning seda parima talu konkursi raames teemegi."

Coop Eesti Keskühistu juhatuse esimehe Rainer Rohtla sõnul on Eesti inimeste toidukorvis kodumaine toit olnud alati esikohal. "Oleme harjunud võtma kodumaist toitu iseenesestmõistetavalt, kuid eestimaise toidu eelistuse vähenemine näitab, kui oluline on väärtustada kohalikke talunikke ja nende tööd. Iga talu, mis toodab kohalikku toitu, on meie silmis tiitlit väärt," rääkis Rohtla.

Talusid oodatakse kandideerima kolmes kategoorias. Need on parim tootmistalu, parim alternatiivtalu ning parim noortalunik. Kandideerida saab 4. augustini. Parimad talud kuulutatakse välja sügisel ja see on juba 31. kord.

Eelmisel aastal kuulusid võitjate hulka parima talu tiitli pälvinud Sepa Veised OÜ Pärnumaalt, parimaks noortaluniku juhitavaks taluks tunnistatud Vinkymon OÜ Lääne-Virumaalt, aasta parimaks tootmistaluks kuulutatud Väikemetsa talu Võrumaalt ning parima alternatiivtalu tiitli pälvinud KODAS Siidritalu Põlvamaalt.