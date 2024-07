Kauplemisega on Rakveres Tallinna ja Heina tänava nurgal tegeletud juba 1979. aastast. Just selleks ajaks ehitati sinna restoran-baar-kulinaarkauplus, mis aegade jooksul on kandnud nime Kolhida või Nord. Praegu tegutseb Tallinna ja Heina tänava nurgal Meie pood ja see kavatsetakse lammutada, et teha ruumi uuele hoonekompleksile, mis läheb maksma 1,6 miljonit eurot.