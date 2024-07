Meie poekett ehitab Rakverre uue ärihoone

Meie Toidukaupade jaeketi nõunik Tarmu Kurm rääkis, et Tallinna ja Heina tänava nurgal tegutses kunagi Kolhida restoran. "Kolhida nimi tulenes Gruusias Kolhida madalikul asuvast Rakvere sõpruslinnast. Meie mõte uue arendusega on see, et Tallinna ja Heina tänava nurgal jätkub ärihoonega ajalooline järjepidevus," ütles Kurm. Tema sõnul on nüüdisaegset poodi vanasse hoonesse keeruline kohandada, selleks et klientidele mugavaid tingimusi pakkuda ja nende ootustele igakülgselt vastata. Seepärast on Meie Toidukaupade ketil plaanis ehitada uus ja nägus maja, mis on spetsiaalselt projekteeritud kaubanduse otstarbeks ja on lisaks energiatõhus.