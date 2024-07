Rannavõrkpalli läbi ja lõhki tundev Laos Lukas: Rakvere turniir oli suur kordaminek

Miks on Eesti rannavollele hea, et me sellise turniiri siia oleme toonud?

Lisaks sellele, et saame siin mitmetele Eesti paaridele rahvusvahelisel tasemel mänge pakkuda, on veel üks oluline punkt. Nimelt on selline reegel, et kui korraldad MK-etapi, siis saab korraldaja riik ühe koha igale sama taseme turniirile. See annab võimaluse meie paaridele MK-karussellis jalga ukse vahele saada. Sest turniiridele peale saamine on suureks probleemiks, eriti alguses. Sul võib juba olla korralik tase, aga kui sul ränkingupunkte pole, on see praktiliselt võimatu. See on nagu surnud ring, et peale saamiseks on vaja MK-punkte, aga neid saab teenida ainult seal mängides. Ses osas on ise turniiri korraldades veel see pluss, et nii saab seda lihtsustada.